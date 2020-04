Disparition - L'hommage bouleversant d'Eric Gerets à Pape Diouf

Eric Gerets a rendu un hommage bouleversant à Pape Diouf dans un entretien à Canal+. L'entraîneur belge, passé par l'OM de 2007 à 2009, affirme que l'ancien président de Marseille, décédé des suites du coronavirus, était devenu l'un de ses meilleurs amis. "C’était mon président et c’est devenu un de mes meilleurs amis. Un souvenir ? Le fait qu’il m’ait donné toute la liberté pour faire mon job, sans m’imposer tel ou tel joueur. Ça c’était vraiment impressionnant pour moi. Quand tu perds quelqu’un qui a eu tellement de respect pour toi et que tu respectes aussi, ça fait très mal".

Selon Gerets, Pape Diouf est tout simplement le meilleur président, et "de loin" : "Pour moi il n’y aura jamais plus de président comme Pape. (...) Il m’a soutenu chaque seconde à Marseille, il a couvert mes arrières. Il était aimé par tout Marseille. C’était un meneur d’hommes, le fait qu’il m’ait donné toute cette liberté prouve qu’il avait confiance en moi". Les adieux sont déchirants et Gerets ne retient plus ses larmes... "Quand il rentrait dans une salle ou dans un vestiaire tu sentais le respect et l’amour que les joueurs lui portaient. L'amour de tout le monde pour Pape Diouf ? C’était déjà le cas. Maintenant qu’il est malheureusement décédé ça ne partira jamais".