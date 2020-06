Le Conseil d'Etat a validé hier la fin de saison de Ligue 1 et le classement qui en découle, défavorable à l'OL, dont le président Jean-Michel Aulas a ainsi été débouté. Les relégations d'Amiens et Toulouse, en revanche, ont été suspendues le temps que la LFP se prononce sur un potentiel passage de la L1 à 22 clubs. Dans le reste de l'actualité, du mercato en Angleterre, en Italie et en Espagne, mais aussi la plainte déposée contre Neymar pour homophobie... envers l'ex petit ami de sa mère.