Vidéo - L'OM accueille une deuxième recrue, McCourt attaque Boudjellal : le journal du mercredi 22 juillet

Alors que Leonardo Balerdi a emboîté le pas de Pape Gueye, en devenant la deuxième recrue de l'Olympique de Marseille, le club phocéen et son propriétaire Frank McCourt ont annoncé mardi avoir lancé une action en justice à l'encontre de Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. Candidats déclarés au rachat de l'OM, ces derniers tenteraient de déstabiliser le club, selon un communiqué publié par les actuels dirigeants olympiens. Dans le reste de l'actualité, on évoque dans ce journal la résurgence de la rumeur Cavani à Leeds, le nouveau festival du PSG en amical et le profil de Laurent Blanc qui plaît au FC Barcelone.