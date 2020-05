Alors que l'OM cherche à vendre à tour de bras, pour pallier un gouffre financier abyssal, le PSG continue de vouloir renforcer sa pléiade de stars et ce mercredi, c'est le nom d'Erling Haaland qui circule dans la presse espagnole. Egalement au sommaire de ce journal, la reprise des entraînements en Premier League et six cas positifs testés depuis dimanche.