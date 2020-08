Vidéo - L'ombre du coronavirus plane sur la Ligue 1 : le journal du mercredi 5 août

Avec 10 cas de coronavirus en l'espace de quelques jours, à la suite d'un match entre Strasbourg et Montpellier, la Ligue 1 est touchée en plein coeur. À moins de trois semaines de la reprise, cela pourrait être inquiétant ! De son côté, l'UEFA a imposé des règles drastiques pour le Final-8 de la compétition et les barrages de la saison prochaine. Enfin, le gros point mercato quotidien avec Alaba, Ferran Torres, les pistes de Benfica, etc...

