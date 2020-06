Dans ce journal du lundi 1er juin, on revient sur les deux moments forts du week-end : l'officialisation du transfert définitif de Mauro Icardi au PSG et les hommages des joueurs de Bundesliga à George Floyd. On y évoque également l'actualité du mercato, avec les dossiers Sandro Tonali, Nelson Semedo et Lautaro Martinez, mais aussi le cas Mario Balotelli et le cambriolage dont a été victime Riyad Mahrez.