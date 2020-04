Le possible échange Pjanic-Arthur entre la Juve et le Barça, l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1 et la reprise des entraînement en Espagne sont au sommaire de ce journal du mercredi 29 avril 2020. On y évoque également le décès de Michael Robinson, le dossier Philippe Coutinho ou encore l'avenir d'Eduardo Camavinga.