Vidéo - La mort de la CDF, l'OM brise sa malédiction, le poste de Zidane menacé : le journal du mercredi 2 décembre

La première victoire de l'OM en Ligue des Champions, rien ne va plus au Real Madrid et le poste de Zidane est menacé, les avant-matchs de Manchester United-PSG et de Krasnodar-Rennes, ou encore la Coupe de France annoncée morte par Jean Castex. Voici le programme du JT du jour.

