Vidéo - Le Ballon d'Or annulé, l'Espagne en état d'alerte : le journal du mardi 21 juillet

Alors que France Football a décidé de ne pas décerner le Ballon d'Or pour cette année 2020, rendue particulière par la crise sanitaire, le covid-19 continue de chambouler l'organisation des compétitions en Europe. Notamment en Espagne, où un match de deuxième division a dû être reporté hier, provoquant ainsi une vague d'inquiétude de l'autre côté des Pyrénées. Egalement dans l'actualité de ce mardi 21 juillet 2020, l'arrivée d'Adil Aouchiche à St-Etienne, celle de Santi Cazorla au Qatar et le cas Gareth Bale qui embarrasse de plus en plus le Real Madrid.