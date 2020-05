Au sommaire de ce journal du lundi du 18 mai, Callum Hudson-Odoi et Alexandre Lacazette au coeur des diatribes dans les tabloïdes britanniques. On évoque également l'échange colossal qui se prépare entre le Barça et la Juventus autour de Miralem Pjanic, ainsi que le dossier Lautaro Martinez qui semble se préciser. Dans l’actualité, aussi, évidemment, la reprise de la Bundesliga et son pic d’audience à 6 millions de téléspectateurs.