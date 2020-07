Vidéo - Le Barça face à la rébellion d'Arthur Melo : le journal du mardi 28 juillet

Transféré à la Juventus Turin fin juin, Arthur Melo devait finir la saison au FC Barcelone avant de devenir un joueur bianconero. Mais le milieu brésilien ne l'entend pas de cette oreille et, après avoir bénéficié comme le reste du groupe barcelonais de quelques jours de repos entre la fin de la Liga et le retour de la Ligue des Champions, il refuse de retourner en Catalogne. Dans ce journal du mardi 28 juillet 2020, on évoque aussi l'actualité des transferts, en France et à l'étranger, mais aussi le cas Stéphane Ruffier et l'espoir du PSG au sujet de Kylian Mbappé.