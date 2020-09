Vidéo - Le coronavirus s'invite au PSG, le feuilleton Messi loin d'être terminé : le journal du jeudi 3 septembre

Lionel Messi n'a toujours pas trouvé d'accord pour quitter le FC Barcelone. La Pulga, qui a envoyé son père négocier avec le Barça ce mercredi, pourrait finalement honorer sa dernière année de contrat avant de partir libre, l'été prochain.

Du côté du PSG, la semaine de vacances autorisée à la suite de la finale de la Ligue des Champions tourne au cauchemar. La grande majorité des Parisiens est parti à Ibiza pour profiter du soleil et se retrouver certains soirs. Résultat, Neymar, Paredes et Di Maria sont positifs au coronavirus et les tensions en interne ressurgissent.

