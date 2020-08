Vidéo - Le FC Barcelone lance son grand ménage : le journal du mardi 18 août

Au programme de ce JT du 18 août, le grand ménage est lancé au Barça. Quique Setién a officiellement été limogé hier soir, seulement sept mois après son arrivée. Le technicien espagnol ne laissera malheureusement pas de bons souvenirs aux supporters catalans. Concernant son successeur, la piste Ronald Koeman prend de plus en plus d’ampleur. Mundo Deportivo avance même que sa nomination pourrait intervenir dès aujourd’hui. En plus d’un grand ménage en interne, plusieurs joueurs cadres sont invités à plier bagage ; place désormais à la jeunesse.

Ce soir, le PSG affrontera Leipzig avec l’objectif de décrocher une place en finale de la Ligue des Champions. Pour ce défi de taille Thomas Tuchel devrait pouvoir titulariser Kylian Mbappé. Avec le retour d’Angel Di Maria, de retour de suspension, le coach allemand pourrait opter pour un 4-2-3-1.

Enfin, le match d’ouverture de la saison 2020-2021, prévu entre l’OM et l’ASSE ce vendredi, est finalement reporté. La LFP a annoncé la mauvaise nouvelle ce matin et la rencontre devrait se jouer le 16 ou le 17 septembre. L’opposition entre Bordeaux et Nantes devrait ainsi ouvrir le bal de cette nouvelle saison de Ligue 1. La reprise s’annonce déjà compliquée…

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !