Vidéo - Le film de l'ultime jour du mercato !

Ça y est le mercato est terminé ! Après des mois de rumeurs et de négociations, le marché des transferts ferme ses portes ! MadeInFOOT vous propose de revivre ce jour le plus long à travers un film de plus de sept minutes. Edinson Cavani, Michaël Cuisance, Danilo Pereira, Douglas Costa, Federico Chiesa, Alex Telles... Tous les gros transferts sont abordés.

