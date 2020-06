Vidéo - Le mercato s'accélère en Italie : le journal du mardi 30 juin

De l'actu mercato au sommaire de ce journal du mardi 30 juin 2020, avec deux opérations entre l'Espagne et l'Italie. Alors que la Juventus et le FC Barcelone ont officialisé l'échange entre Arthur et Pjanic, hier, l'Inter Milan devrait annoncer ce mardi le transfert d'Achraf Hakimi en provenance du Real Madrid.