Pendant que les présidents de Ligue 1 continuent de s'écharper, ceux des autres championnats planchent sur le prochain mercato. Notamment ceux du Barça et de l'Inter Milan, dont les échanges autour de Lautaro Martinez ont abouti sur la fixation d'un prix à l'attaquant argentin. Toujours dans l'actualité des transferts, on évoque dans ce journal du jeudi 30 avril 2020 les dernières rumeurs autour d'Ansu Fati, Nelson Semedo, Joao Cancelo et André Onana.