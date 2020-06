Vidéo - Le PSG commence à s'activer sur le mercato : le journal du jeudi 25 juin

À la une de ce mercredi 25 juin, le PSG multiplie les pistes et s’active fortement sur le marché : Ndombele et Bakayoko sont ciblés. En Espagne le Real reprend la tête du championnat, malgré une nouvelle polémique. En Italie, l’Inter et la Lazio butent et offrent un boulevard pour le Scudetto à la Juve.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !