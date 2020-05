L'accord trouvé par le PSG avec le FC Porto pour Alex Telles et l'intérêt du club turc d'Alanyaspor pour Kostas Mitroglou sont au sommaire de ce journal du mercredi 27 mai 2020. On y évoque aussi les mercatos du Barça et de la Juventus, le calendrier de la reprise potentielle de la Ligue des Champions ou encore la 28e journée de Bundesliga, marquée par la victoire du Bayern à Dortmund hier soir.

