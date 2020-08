Vidéo - Le PSG voit enfin les demi-finales de la LDC : le journal du jeudi 13 août

Paris ne pouvait pas rêver mieux. Le soir de ses 50 ans, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en renversant l'Atalanta en deux minutes (2-1). Avec cette victoire, les Parisiens accèdent pour la première fois de l'ère QSI au dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions, et pour la première fois depuis 25 ans. Forcément, cette victoire fait énormément parler, et pas seulement en France et en Italie...

