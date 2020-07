Vidéo - Le Real sacré, Messi désabusé : le journal du vendredi 17 juillet

Auteur de sa dixième victoire en dix matchs depuis la reprise de la Liga, jeudi soir, le Real Madrid a récupéré le titre de champion d'Espagne aux dépens du FC Barcelone. Rien de plus logique pour Leo Messi, particulièrement critique à l'égard de son équipe et de son entraîneur, mais aussi inquiet quant à la suite de la Champions League, au mois d'août. Egalement dans l'actualité de ce vendredi 17 juillet 2020, la nouvelle sortie de Mohamed Ayachi Ajroudi sur son projet de rachat de l'OM, les dernières infos mercato et le faux-pas de l'OL, en amical, face aux Glasgow Rangers.