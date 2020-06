Vidéo - Le Real surveille Sancho, Arsenal fixe le prix d'Aubameyang : le journal du mercredi 3 juin

De l'actualité mercato au menu de ce journal du mercredi 3 juin 2020, avec l'intérêt du Real Madrid pour Jadon Sancho et la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, qui aurait fixé le prix de son attaquant à un an de la fin de son contrat. Ousmane Dembélé, de son côté, ne serait pas contre un départ à la Juventus Turin, tandis que le Barça s'est mis d'accord avec Lautaro Martinez et que l'OL a officialisé hier le transfert définitif de Karl Toko-Ekambi. Dans le reste de l'actualité, la reprise de la Liga NOS et des précisions sur l'accord Mediapro/TF1.