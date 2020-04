Vidéo - Le Real veut recruter français, Onana s'imagine au PSG : le journal du lundi 13 avril

Le Real Madrid se lance dans le "made in France" pour repeupler son milieu de terrain et cible trois français susceptibles de suppléer Casemiro : Camavinga, Kanté et Soumaré. Un autre français, Alphonse Areola, partira à l'issue de son prêt mais ne devrait pas revenir au PSG, où une nouvelle doublure sera recherchée pour Keylor Navas. Ce pourrait être André Onana, qui aurait confié à son entourage son désir de rallier Paris.

Egalement au menu de ce journal du lundi 13 avril 2020, la rumeur d'un départ d'Harry Kane qui s'intensifie à Tottenham, la mise au point d'Ivan Rakitic sur son avenir au FC Barcelone, mais aussi les reprises des compétitions envisagées en Italie et en Angleterre.