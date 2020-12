Vidéo - Le récit de la triste soirée PSG - Basaksehir, les retrouvailles entre Messi et Ronaldo : le journal du mercredi 9 décembre

L'édition du journal MadeInFOOT du 9 décembre est bien spéciale. On aurait évidemment préféré parler de foot entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir mais des propos racistes auraient été formulés durant la rencontre par le quatrième arbitre. Le récit de cette soirée est évidemment en Une de ce journal, mais on retrouve également les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'élimination de Manchester United, ou encore l'avant-Match de Manchester City - Olympique de Marseille.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !