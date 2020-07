Vidéo - Les clubs français enchaînent avant la pause du mercato : le journal du jeudi 9 juillet

Ouvert depuis le 8 juin, le mercato franco-français se mettra en pause ce jeudi à minuit, avant de reprendre à l'internationale du 10 août au 5 octobre. Alors que Lorient a officialisé hier l'arrivée d'Adrian Grbic pour un montant record, le RC Lens va faire revenir Gaël Kakuta et l'AS Monaco compte boucler le transfert d'Axel Disasi.

Dans le reste de l'actualité, on évoque la victoire poussive du FC Barcelone sur l'Espanyol, les succès plus amples de Liverpool et Manchester City en Premier League et la journée en cours de Serie A.