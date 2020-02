PSG - Tuchel : "On a joué avec la peur de faire une erreur"

Pour Thomas Tuchel, le PSG a joué contre Dortmund (défaite 2-1) avec la peur de faire une erreur. "On manque un peu de confiance, j'ai la même impression que vous", a répondu le coach allemand aux journalistes. "On a joué aujourd'hui avec trop de peur de faire une erreur, ce n'est pas bien, on doit penser à la solution. Si tu penses trop à ne pas faire d'erreurs, tu fais trop d'erreurs. On a perdu notre confiance avec les ballons trop faciles. Je ne sais pas pourquoi..."