L'Olympique Lyonnais continue de gagner et creuse l'écart sur le Paris Saint-Germain et Lille, Domenech et Nantes commencent par un nul, le résumé de la 18ème journée de Ligue 1 et coup d'oeil sur les résultats à l'étranger. C'est parti pour le JT de MadeInFOOT.