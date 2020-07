Vidéo - Manchester City est prêt à enflammer le mercato : le journal du mardi 14 juillet

Au sommaire de ce journal du mardi 14 juillet 2020, les premières cibles de Manchester City sur le mercato. Blanchi hier par le TAS et autorisé à disputer la prochaine Ligue des Champions, le club mancunien aurait déjà coché les noms de Lautaro Martinez, Kalidou Koulibaly, Ferran Torres et David Alaba. On revient aussi sur l'actualité des championnats étrangers, en particulier la nouvelle victoire du Real Madrid, qui le place sur une voie royale pour l'obtention du titre en Liga.