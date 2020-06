Vidéo - Neymar de retour à Paris, Balotelli part au clash avec Brescia : le journal du samedi 13 juin

Au menu de ce journal du samedi 13 juin, la Juventus qualifiée pour la finale de la Coppa Italia. Malgré un score de 0-0 face au Milan AC, la Vieille Dame profite de son but inscrit lors du nul 1-1 en lors de la demi-finale aller pour obtenir son billet pour Rome. A retrouver, Mario Balotelli, qui selon lui et son agent, Mino Raiola, n’aurait pas été testé au Covid-19 par le club de Brescia. La fédération italienne se serait mêlée de l’affaire. Dans l’actualité, Mouctar Diakhaby fautif dans le derby à Valence dans le derby face au Levante, Leipzig solide 3e de Bundesliga, Neymar de retour en France, le procès Bielsa reporté en février 2021, et les dossiers Cherki, Aouar et Malang Sarr côté mercato.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !