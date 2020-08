Vidéo - OM-ASSE : le coronavirus menace le lancement de la saison : le journal du lundi 17 août

Au programme de ce JT du 17 août, le coronavirus menace sérieusement la reprise de la Ligue 1. La rencontre en ouverture du championnat entre l’OM et Saint-Etienne, prévue vendredi à 19h00, pourrait finalement être reportée. Le club marseillais a en effet annoncé trois nouveaux cas probablement positifs au coronavirus, en plus de Jordan Amavi. La décision est désormais dans les mains de la LFP qui aura à charge de maintenir ou non cette belle affiche.

En Espagne, la rumeur Neymar au Barça fait son grand retour. Après le titre de Liga perdu au détriment du Real Madrid dans le sprint final ainsi qu’une déroute face au Bayern en Ligue des Champions, le président Bartomeu aurait bouleversé tous ses plans pour le prochain mercato. Le retour de Neymar serait désormais l’une des priorités du club catalan.

Enfin, alors que des rumeurs concernant des envies de départ de Lionel Messi ne cessent de circuler en Europe, les représentants du club ont assuré auprès de la presse espagnole que leur capitaine n’a jamais demandé de partir.

