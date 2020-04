Vidéo - Pogba part au clash, l'OM balaie la rumeur d'une vente : le journal du mercredi 15 avril

De l'actu en Angleterre ce mercredi, avec le clash qui oppose Paul Pogba à Graeme Souness, ancien joueur de Liverpool désormais consultant pour la télé britannique, et la vente de Newcastle à un fonds d'investissement saoudien qui se précise fortement. En parlant de vente de club, celle de l'OM n'est pas à l'ordre du jour, comme l'a fermement fait savoir Jacques-Henri Eyraud. Dans ce journal du 15 avril, on revient également sur les scénarios de reprise en Serie A et des rumeurs mercato à l'accent bien français (Camavinga, Griezmann, Giroud, Kanté)...

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube