Vidéo - PSG/France : Comment Adrien Rabiot s'est forgé sa mauvaise réputation...

MadeInFOOT s'est penché sur le personnage d'Adrien Rabiot, l'un des joueurs les plus décriés et critiqués ces dernières années...

Ange ou démon, jeune en devenir ou espoir déchu, Adrien Rabiot divise tous les fans de foot, encore plus les fans parisiens. Considéré, pendant longtemps, comme le visage de la formation du PSG, le milieu de terrain, d’aujourd’hui 25 ans, possède l’une des pires réputations du ballon rond. Si son entourage, en particulier sa mère, y est pour beaucoup dans cette mauvaise réputation , le gaucher n’est pas innocent non plus. MadeInFOOT retrace, en vidéo, le passé et les actes du milieu de terrain de la Juventus !

Après son passage express au centre de formation de Manchester City, Rabiot s'est d'abord mis en avant avec une sortie très critiquée suite à un match de l'équipe de France en Bulgarie. Puis, c'est avec le PSG qu'il a enchaîné les déconvenues comme un retard lors d'un OM-PSG, son refus de jouer sentinelle et bien évidemment son divorce brutal avec son club formateur l'an passé.

Mais le fait le plus notable est, sans aucun doute, son refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Rabiot ne fait pas partie des 23 joueurs convoqués pour l'épopée en Russie mais le gaucher refuse cette considération, après avoir expliqué qu’il ne pouvait pas suivre dans "ces conditions" le programme d’entretien physique. De quoi créer une fracture, encore ouverte aujourd'hui, avec Didier Deschamps.

