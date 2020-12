PSG - Leonardo réagit au tirage du Barça pour les huitièmes de finale

Le PSG a hérité du FC Barcelone pour les 8èmes de finale de Ligue des champions. Un gros tirage en perspective, qui n'effraie par le directeur sportif du club de la capitale Leonardo.

"Les dernières années on a joué beaucoup beaucoup de fois contre Barcelone. C'est une équipe de grande tradition, qui ne sera pas facile pour un 8e de finale. Mais c'est toujours la même chose en LDC, pour arriver au bout tu dois jouer contre des équipes de ce niveau là. Ce sera un gros match de LDC. La Champion's League, on fait le tirage maintenant mais on jouera en février. C'est dans deux mois, ça va dépendre de la situation du moment. On se sent prêt pour affronter le Barça. Il y a tellement de petits détails qui comptent pour dire qu'on va gagner. Mais le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner la LDC" a-t-il déclaré.