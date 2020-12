PSG - Thomas Tuchel n'a pas de demande pour le mercato, mais...

En conférence de presse ce dimanche, après le match nul entre Lille et Paris (0-0), Thomas Tuchel a évoqué le mercato hivernal du PSG...

Lille et le Paris Saint-Germain se sont séparé sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche dans le choc de clôture de la 16e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel a été interrogé sur le mercato hivernal qui s'ouvre au début du mois de janvier.

'Si on peut, on doit réfléchir avec le club, si c'est possible. Vous savez bien qu'avec la situation que la situation globale dans le monde du football est particulière. Ce n'est pas facile" explique Tuchel. "C'est pour ça que ce n'est pas le moment pour demander des choses. Mais on peut réfléchir, on doit réfléchir. On doit analyser si des choses sont possible ou pas. Si ce n'est pas possible, on devra faire tout notre possible pour récupérer un maximum des joueurs actuellement blessés. Voilà, c'est comme ça".

Le PSG, qui doit faire face à de nombreux blessés depuis le début du mercato, va devoir attendre des opportunités pour réagir sur le mercato. Au niveau des pistes, les Parisiens pourraient chercher un défenseur central, voire un latéral droit...