Bayern - Hans-Dieter Flick refuse de s'enflammer

Hansi Flick est heureux de la manière dont son équipe a étrillé le FC Barcelone (8-2). Mais le coach allemand est déjà concentré sur la suite de la compétition.

"On savait que si on mettait la pression à Barcelone, ils pouvaient faire une erreur que nous pourrions utiliser, et nous marquons nos deux premiers buts sur nos deux premières occasions, ça a donc été optimal. Mais Barcelone a une énorme qualité offensive, et il nous a fallu faire beaucoup d'efforts, ça a été un dur travail pour notre secteur défensif. Mais ce n'est qu'un match, oui, on peut dire que c'est un signal aux adversaires, mais maintenant nous avons un autre match devant nous, qui débutera à 0-0", a indiqué l'entraîneur allemand après la partie" a-t-il déclaré.