Barça - Setién sait que son avenir va être remis en question

Quique Setién revient sur les changements demandés par Gérard Piqué après la difficile élimination en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Le coach catalan pense que son défenseur a raison, et que des changements peuvent aider le Barca à retrouver son identité.

"Tout le monde va devoir discuter. Ce qui est sûr, c'est qu'on ressent une frustration énorme. Il faut tirer des conclusions, prendre les décisions adéquates en pensant à l'avenir. Le Barça est un grand club et ce qui s'est passé ce soir fait très mal. Il va falloir changer des choses. Il est trop tôt pour penser à mon avenir, si je vais continuer ou non. La réalité, c'est qu'il va y avoir une réflexion pour savoir si je corresponds au club" a-t-il lâché à la Movistar avant de poursuivre en conférence de presse. "Barcelone doit retrouver son identité et surpasser cette défaite. Je ne sais pas si il doit y avoir beaucoup ou peu de changements, mais ça doit se faire. Cette réflexion faite par un joueur qui a passé sa vie ici veut clairement dire quelque chose."