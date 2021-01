Vidéo - Que se passe-t-il au Barça ? La mauvaise gestion de l'après-Neymar et les mauvais choix d'entraîneur feat Loguito

Découvrez le premier épisode de nos 5 vidéos tournées avec Loguito, youtuber spécialisé dans l'actualité du FC Barcelone. À un peu plus d'un mois de la première confrontation face au PSG en Ligue des Champions, et à quelques semaines de l'élection du nouveau président, on se penche sur les dernières années difficiles du Barça, que ce soit avec les entraîneurs, ou encore la gestion difficile du cas Neymar.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !