Le retour d'Adrien Rabiot qui se fait attendre en Italie et la mutinerie des présidents français contre Jean-Michel Aulas, patron du collège des clubs de L1, sont au sommaire de ce journal du mardi 12 mai 2020. On y évoque aussi de l'actualité mercato, avec le choix de Moussa Dembélé qui se porterait vers Manchester United, ainsi que les discussions avancées entre le FC Barcelone et l'Inter Milan pour Lautaro Martinez.