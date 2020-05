Vidéo - Rabiot répond violemment à la presse, la L1 lance déjà son mercato : le journal du mercredi 13 mai

Au sommaire de ce journal du mercredi 13 mai, Adrien Rabiot qui dément avec humour son statut de gréviste. Le milieu de terrain devrait finalement rentrer à Turin aujourd’hui, et reprendre l’entraînement le 26 mai. A retrouver du mercato et quatre joueurs de Ligue 1 à l’honneur : Stéphane Ruffier, Hamari Traoré, Dimitri Payet et Bertrand Traoré. Dans l’actualité, les virologues italiens qui irritent l’UEFA à cause de leurs désaccords, la Premier League obtient le feu vert du gouvernement pour ne pas jouer sur des terrains neutres, et des échanges XXL à venir entre les grands d’Europe.

