France - Adrien Rabiot sort enfin du silence

En conférence de presse, Adrien Rabiot a évoqué ses retrouvailles, deux ans après avoir refusé le rôle de réserviste pour la Coupe du Monde 2018.

Adrien Rabiot a évoqué, en conférence de presse, son retour en équipe de France et sa relation avec Didier Deschamps. Le milieu de terrain, appelé pour la première fois depuis 2018, explique qu'il a profité de cette convocation pour mettre les choses au clair avec le sélectionneur.

“Avec Didier Deschamps, ça se passe aussi très bien, on a eu l’occasion de discuter sur ce qu’il s’est passé en 2018, sur le rassemblement actuel, sur la Juventus… Ce qu'on s'est dit? Je préfère garder ça entre nous. C’est une discussion entre sélectionneur et joueur, entre hommes, entre quatre yeux. Je ne trouve pas qu’il y ait eu de période trouble (avec Deschamps). La question est peut-être liée à la lettre. On en a discuté avec le sélectionneur. Il n’y a jamais eu d’affront ou d’agressivité envers le sélectionneur. Il le sait bien" explique-t-il.

“Il ne s’est rien passé de personnel entre le sélectionneur et moi. Il n’y a rien qu’il a mal pris. C’est la même chose pour le président de la fédération. Il n’y avait rien de personnel contre eux, ni contre les joueurs présents en sélection à ce moment là. Quand j’entends ‘Est-ce qu’il va présenter des excuses?’, je trouve ça un peu bizarre". Rabiot reste droit dans ses bottes !