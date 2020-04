Vidéo - Ronaldo pète la forme, Haaland met un stop au Real : le journal du mardi 14 avril

Au sommaire de ce journal du mardi 14 avril 2020, la forte impression laissée par Cristiano Ronaldo à Madère, où il s'entraîne en attendant la fin du confinement et la reprise des championnats. Celle-ci ne devrait pas intervenir tout de suite en Italie, ce qui inquiète les instances du football de l'autre côté des Alpes. En France, la LFP aurait déjà planifié de reprendre début ou mi-juin, afin de boucler la saison avant fin juillet.

Concernant le mercato, on évoque l'intérêt de l'Inter Milan pour Antoine Griezmann et le refus d'Erling Haaland de rejoindre le Real à court terme, six mois seulement après son arrivée à Dortmund. Toujours à Madrid, la presse s'inquiète de plus en plus de la situation de Sergio Ramos, dont le contrat chez les Merengue arrive à son terme dans un peu plus d'un an...

