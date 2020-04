Vidéo - Rooney mène la révolte sur les salaires, Arsenal au coeur d'une nouvelle polémique : le journal du jeudi 23 avril

Nouvelle polémique en Angleterre. Après Tottenham, voici Arsenal qui voit ses joueurs enfreindre les règles du confinement. Le club londonien se retrouve encore au coeur de l'actualité, quelques jours après le refus de Mesut Özil de baisser son salaire. Un sujet qui revient encore dans l'actualité ce jeudi, précisément à Derby County, où la révolte des joueurs est menée par le capitaine Wayne Rooney. On évoque aussi les décisions de l’UEFA pour la prochaine saison européenne et du ministre des sports italiens pour la reprise de la Serie A. Une page mercato, également, avec Camavinga de plus en plus proche du Real, James courtisé par l’Inter de Miami, club présidé par David Beckham en MLS, ou encore Adrien Silva pour un retour au Sporting Portugal.