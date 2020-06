Le partenariat TF1/Mediapro, qui va aboutir sur la création de la chaîne Téléfoot, et le mercato "made in Ligue 1" préparé par le Milan AC sont au sommaire de ce journal du mardi 2 juin. On y évoque aussi le reste de l'actualité des transferts, avec Houssem Aouar, Denis Bouanga, Lionel Messi et Paulo Dybala concernés.