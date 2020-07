Vidéo - Tensions et inquiétudes autour du cas Griezmann : le journal du jeudi 2 juillet

La situation d'Antoine Griezmann, remplaçant lors des deux derniers matchs de Liga, continue de faire couler de l'encre en Espagne et en France. Son cas inquiète et fait même naître quelques tensions au sein de son entourage, notamment vis-à-vis de son entraîneur Quique Setién, mais le Français souhaiterait toujours rester en Catalogne cet été. Egalement dans l'actualité, le retour réussi de Memphis Depay sous les couleurs de l'OL, la signature de Pape Gueye à Marseille et un point quotidiens sur les différents championnats européens.