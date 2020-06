Vidéo - Thiago Silva quitte le PSG, le mercato L1 est déjà bien lancé : le journal du mardi 9 juin

Encore pas mal d'actus mercato au menu de ce JT du mardi 9 juin. Au sommaire du JT, on retrouve d'abord le départ de Thiago Silva en fin de contrat au 30 juin avec le PSG, mais également Chelsea sur Kai Havertz. Les clubs de L1 ont aussi lancé leur mercato hier avec plusieurs signatures comme Morel à Lorient et Bernardoni à Angers. Enfin, la valeur de Kylian Mbappé est également au coeur de l'actu puisque le CIES a évalué le Français à plus de 200 millions d'euros. De quoi faire de lui le joueur le plus cher du monde.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !