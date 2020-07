Tottenham - Mourinho : "Nous respecterons la décision de Serge Aurier"

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a expliqué en conférence de presse que le club respecterait la décision de Serge Aurier de jouer ou non les prochains matches des Spurs quelques jours après le décès de son frère.

"Dans ce genre de moment, le staff et moi ne pouvons que le soutenir. Il faut soutenir une personne qui a vécu un événement familial tragique. À part ça, ce n'est que lui, ses sentiments, chaque personne réagit différemment. Parfois, malgré les mêmes émotions, les gens réagissent de façon différente. Donc nous allons respecter la décision de Serge Aurier, nous ne lui mettrons aucune pression et nous verrons cet après-midi avant et après l'entraînement. Nous aurons une idée de ce qu'il veut faire" a-t-il déclaré.