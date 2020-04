L'abandon de Sao Paulo dans le dossier Edinson Cavani et les nombreuses convoitises suscitées par la pépite de la Masia, Riqui Puig, sont au sommaire de ce journal du jeudi 16 avril. On y évoque aussi le plan des clubs de Premier League pour boucler la saison avant fin juin, le Bayern Munich qui se penche sur l'espoir français Dayot Upamecano, Predrag Rajkovic sur les tablettes du FC Séville et la presse catalane qui présente Lautaro Martinez comme un génie à l'état brut.

