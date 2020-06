Beaucoup d'actu mercato au sommaire de ce journal du lundi 8 juin 2020, avec notamment un échange entre Marco Verratti et Miralem Pjanic évoqué dans la presse italienne. On y évoque aussi les cas Alvaro Morata, Edinson Cavani, Neymar, Kalidou Koulibaly, Lautaro Martinez, M'Baye Niang ou encore Donny Van de Beek. Dans le reste de l'actualité, le décalage des finales de coupes nationales en France et l'appel de Manchester City devant le tribunal arbitral du sport.