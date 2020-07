Vidéo - Unai Emery et Niko Kovac reprennent du service : le journal du lundi 20 juillet

Virés respectivement d'Arsenal et du Bayern Munich en fin d'année 2019, Unai Emery et Niko Kovac ont retrouvé un banc de touche. Le premier va retourner en Liga pour entraîner Villarreal, tandis que le second a succédé à Robert Moreno du côté de l'AS Monaco. Egalement dans l'actualité de ce lundi 20 juillet 2020, le transfert de Victor Osimhen à Naples qui se précise, la fin de la saison en Liga et le point sur les autres grands championnats européens.