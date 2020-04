Le tacle de Marco Verratti à l'OM et la fête organisée par Moise Kean en plein confinement sont au sommaire de ce journal du lundi 27 avril 2020. On y évoque aussi l'avenir d'Edinson Cavani, la clause prévue dans le contrat de Mauro Icardi, le probable départ de Gonzalo Higuain à la Juventus et d'autres infos mercato, ainsi que sur la reprise des compétitions.