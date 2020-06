Vidéo - Vers un chassé-croisé Thiago Silva - Ismaël Bennacer ? Le journal du jeudi 4 juin

Du mercato au menu de ce journal du jeudi 4 juin, avec les destins d'Ismaël Bennacer et Thiago Silva qui pourraient se croiser. L'international algérien est suivi par le PSG, alors que le défenseur brésilien, en fin de contrat à Paris, pourrait faire son retour au Milan. À suivre, comme le passage de Lyon, Toulouse et Amiens devant le Conseil d'Etat, cet après-midi, concernant l'arrêt de la Ligue 1 qu'ils contestent. Dans le reste de l'actualité, le retour à venir de Zlatan Ibrahimovic, le cas Mario Balotelli et la reprise de la Liga portugaise.